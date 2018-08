Vardy končal reprezentančno pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometaš Jeremy Vardy se je odločil, da ne bo več igral za reprezentanco. Napadalec Leicestra je to selektorju Garethu Southgatu povedal že med svetovnim prvenstvom v Rusiji, na katerem je Anglija osvojila četrto mesto, zdaj pa je to oznanil za britanski časnik The Guardian.