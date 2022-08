Gorica pripeljala okrepitev iz Poljske, Vardy podaljšal z lisicami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Sportalu zbiramo vse najpomembnejše novice in govorice z nogometne tržnice. To soboto odmeva, da je Jamie Vardy podaljšal pogodbo z Leicestrom do leta 2024. Slovenski prvoligaški klub Gorica je sklenil sodelovanje s poljskim klubom Korono Kielce. V mesto vrtnic se je preselil mladi zvezni igralec iz BiH Zvonimir Petrović.

Jamie Vardy, ki je bil v sezoni 2015/2016 angleški prvak s Leicestrom, pa tudi igralec prvenstva, je podpisal novo pogodbo. Po tisti sezoni se je veliko govorilo o njegovem odhodu v enega večjih angleških klubov, a sam ostaja zvest Leicestru že vse od leta 2012. Zdaj 35-letni napadalec je za lisice na 272 tekmah v premier ligi dosegel že 133 golov. Najbolj učinkovit je bil prav v šampionski sezoni, ko je zabil 24 golov

V vseh tekmovanjih na domači in mednarodni sceni je za Leicester na skupno 387 tekmah dosegel 164 golov in je tretji najboljši strelec v zgodovini kluba. Pred njim sta Arthur Chandler (273) in Arthur Rowley (265).

Korona posodila Gorici mladega reprezentanta BiH

Gorica je v 1. SNL nanizala štiri poraze. Nazadnje je izgubila proti Olimpiji. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Iz poljskega prvoligaša Korona Kielce se na polletno posojo seli mladi reprezentančni vezist Bosne in Hercegovine, 21-letni Zvonimir Petrović. Pred leti se je dokazoval v nogometni šoli Viteza, od koder je že pri 18 letih zapustil domovino in odšel v poljsko Ekstraklaso. Pri Koroni je najprej igral za mladinsko kategorijo, potem pa se spoznal tudi s članskim nogometom. V prvi poljski ligi je zbral 37 nastopov ter debitiral za mlado reprezentanci BiH.

Gorica in Korona sta se dogovorila za polletno posojo z možnostjo podaljšanja. ''Slišal sem veliko dobrega o Gorici. Gre za klub z zgodovino in za katerega bo vsekakor lepo igrati. Situacija je taka, kakršna je - na lestvici imamo 3 točke, kar moramo izboljšati. Prihajam ne samo kot novinec, ampak kot nekdo, ki bo Gorici pomagal uresničiti cilj. Za prihod me je najbolj motivirala veličina kluba,'' je zaklubsko stran dejal mladi zvezni igralec iz BiH. Gorica, ki jo je med tednom okrepil Hrvati Miroslav Iličić (pred tem Celje), se bo v 6. krogu v ponedeljek doma pomerila z Domžalami.