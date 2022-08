Poletna "bomba" z Otoka: Manchester United kupuje zvezdnika Reala

Brazilec Casemiro se iz Real Madrida seli k Manchester Unitedu, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na španske in britanske medije. Tridesetletni nogometaš naj bi z Manchestrom podpisal pogodbo do leta 2026 in opcijo, ki omogoča, da se ta podaljša še za eno leto. Časnika The Athletic in Marca poročata, da bodo Angleži Špancem za nogometaša odšteli 60 milijonov evrov, z različnimi klavzulami in pogoji pa se znesek lahko poviša še za deset milijonov.

Casemiro je bil tisti, ki je Realu potrdil zanimanje v Manchestru. Zdaj bo bržkone največ odvisno le še od zadnjega zdravniškega pregleda, saj so ostale zadeve že dorečene.

Brazilec, ki je zbral tudi 63 nastopov za reprezentanco, ima veljavno pogodbo z Realom, kjer je od leta 2013, do leta 2025. Med drugim je z Realom kar petkrat osvojil ligo prvakov in trikrat tudi špansko prvenstvo.

Eintracht privabil mladega Francoza iz PSG

Junior Dina Ebimbe se seli v Nemčijo. Foto: Reuters Nogometaši Frankfurta, aktualni prvaki evropske lige, so se okrepili z dozdajšnjim veznim igralcem pariškega PSG Juniorjem Dino Ebimbejem. Mediji soglasno poročajo, da so se 21-letni francoski nogometaš ter oba kluba že dogovorili za prestop, usklajujejo pa še zadnje podrobnosti.

Kot piše nemška tiskovna agencija dpa, bodo Nemci Francozom za mladega nogometaša odšteli deset milijonov evrov.

V Frankfurtu zdaj do konca meseca oziroma prestopnega roka iščejo le še možne okrepitve v obrambi, kjer po koncu kariere pogrešajo Martina Hintereggerja, manjka pa tudi poškodovani Almamy Toure.