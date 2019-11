Van Basten poskrbel za incident z nacističnim pozdravom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Incident se je zgodil pred nedeljsko tekmo med Ajaxom iz Amsterdama in Almelom, ko so se v studiu pogovarjali s trenerjem slednjega, Nemcem Frankom Wormuthom. Takoj po koncu pogovora se je slišal van Bastnov "Sieg Heil".

Kmalu zatem se je najprej opravičila televizijska postaja, pozneje še sam nekdanji nogometaš. "Ni bil moj namen, da bi šokiral," je dejal van Basten in pojasnil, da je bil to poskus šale, meril pa je na nemščino novinarja, ki se je pogovarjal s trenerjem. Van Basten je priznal, da se zaveda, da je izbral zelo slab trenutek za takšno opazko.

Pri Fox Sports so njegovo opazko označili za popolnoma neprimerno, ne glede na to, kdaj bi jo izrekel. Dan po incidentu so se pri televiziji odločili, da ga bodo za en teden suspendirali. Honorar, ki bi mu ga sicer namenili, pa bodo zdaj nakazali nizozemskemu inštitutu za vojno dokumentacijo (NIOD).

