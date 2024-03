Drama na nogometni tekmi: med navijači in igralci prišlo do fizičnega nasilja #video

Posnetki prikazujejo navijača Trabzonspora, ki je vstopil na igrišče in začel teči proti igralcem Fenerbahčeja, nekateri so se odzvali tako, da so tekli proti njemu in ga skušali udariti. Na igrišče so vdrli še drugi navijači, ko so redarji skušali vzpostaviti red.

Maçın burada durup tatil edilmesi ve Trabzonspor’un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi gerekirdi. Zaten bu pozisyondan sonra gol yedik. Okan Buruk’un en yakın arkadaşı Halil Umut Meler de maçın bu noktaya gelmesinin sorumlularından birisidir.



pic.twitter.com/uBnbfYce7T — FF TV (@FFTVofficial) March 18, 2024

Videoposnetki so pokazali, da je belgijski reprezentant Michy Batshuayi brcnil navijača, ki je vstopil na igrišče, nigerijski reprezentant Bright Osayi-Samuel pa je udaril drugega navijača.

Bizim doktor ertuğrul karanlık elinde sopayla trabzonspor taraftarını dövüyor aq ağlicam acil izleyin ahalegwogsoagalagalah pic.twitter.com/zmkwIXA3Ez — Honorede (@HonoreDeBerke) March 18, 2024

Na drugih posnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je mogoče videti navijača, ki grozi gostujočemu igralcu s kotno zastavico, vratar Fenerbahčeja Dominik Livaković pa je prejel udarec v obraz.

Bu fotoğrafdan sonra Çekilin bu pis ligden kendileri oynasın FENERBAHÇE dün şampiyon olmuştur.

Egemen Korkmaz osayi Samuel Kadıköy 'de pic.twitter.com/EsUnsEKshn — Volkan GÜZEL (@volkan8160) March 18, 2024

Po nasilnih prizorih je turški notranji minister Ali Yerlikaya napovedal začetek preiskave incidenta. "Po nogometni tekmi med Trabzonsporom in Fenerbahčejem smo nemudoma uvedli preiskavo za identifikacijo gledalcev, ki so vstopili na igrišče, in preiskavo incidentov, ki so se zgodili ob koncu tekme. Nasilje na nogometnih igriščih ni sprejemljivo," je minister zapisal na družbenem omrežju X.

Turška nogometna zveza (TFF) je dogodke nemudoma označila za "nesprejemljive" in v izjavi zapisala, da bodo kaznovali odgovorne za te incidente.

Foto: Reuters

Turška policija aretirala 12 ljudi

Turška policija je po napadih navijačev na igralce do zdaj aretirala 12 ljudi. Med aretiranimi sta navijač, ki je vrgel predmet v trenerja Fenerbahčeja, in tisti navijač, ki je napadel igralca s kotno zastavico, je v ponedeljek na omrežju X zapisal turški notranji minister Yerlikaya.

To ni prvič, da je v tej sezoni v turškem nogometne prvenstvu izbruhnilo nasilje. Ligo so decembra začasno prekinili za teden dni zaradi napada na sodnika na tekmi med Ankaragücüjem in Rizesporjem. Takrat je predsednik Ankaragücüja Faruk Koca skupaj z drugimi osebami po tekmi na igrišču napadel sodnika Halila Umuta Melerja in poškodoval uradno osebo.