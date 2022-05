V srcu nosi grb Bayerna in zato je še podaljšal pogodbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thomas Müller je podaljšal pogodbo z Bayernom iz Münchna še za eno sezono, do poletja 2024. Kot je sporočil najuspešnejši nemški klub, bi 32-letnemu Müllerju pogodba prvotno potekla poleti 2023.

Enak pogodbeni rok imata tudi 36-letni vratar bavarskega kluba Manuel Neuer ter 33-letni poljski napadalec Robert Lewandowski.

"Resnično uživam, da bom obdržal rdeče barve na igrišču in zunaj njega. Zato se lotimo novega izziva skupaj," je dejal Thomas Müller, ki ima 11 naslovov nemškega prvaka in je rekorder bundeslige.

Müller že več kot dve desetletji igra za Bayern, leta 2008 pa je debitiral v bundesligi. Svetovni prvak z elfom leta 2014 je tudi eden največjih zaslužkarjev v ekipi.

"Thomas Müller je figura, s katero se lahko poistovetimo in v srcu nosi grb našega kluba. Bayern je vedno zaznamovala kontinuiteta in zato smo veseli, da nam je uspelo podaljšati tudi s tem pomembnim igralcem. On je tudi pomemben lik v garderobi," je dejal izvršni direktor Oliver Kahn.