V polfinalu EP še obračun med Nizozemsko in Anglijo

Na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji bo na sporedu še drugi polfinalni obračun. Za finalno vstopnico se bosta v Dortmundu pomerila Nizozemska in Anglija. Tekma se bo začela ob 21. uri.

Španija bo po polfinalnem uspehu lovila četrti naslov prvaka Evrope, doslej je bila uspešna v letih 1964, 2008 in 2012. Angleži sicer že celo večnost čakajo na lovoriko. Za zdaj imajo le naslov svetovnega prvaka z domačega prvenstva leta 1966, tako da suša traja že 58 let.

Nizozemska in Anglija se bosta že drugič v petih letih srečali v polfinalu. Leta 2019 je v polfinalu Lige narodov Nizozemska zmagala po podaljšku. Prav nič presenetljivo ne bi bilo, da se današnji dvoboj ne bi končal po 90 minutah. Pet od zadnjih osmih medsebojnih tekem po 90 minutah še ni bilo odločenih.

Ronald Koeman pričakuje zgodovinski večer. Foto: Guliverimage

V obeh taborih so optimistični

"V sredo bo odličen večer med dvema velikima narodoma. To bo zgodovinski večer," je napovedal nizozemski selektor Ronald Koeman, potem ko je Nizozemska na evropskih prvenstvih prišla do prvega polfinala po letu 2004.

Na drugi strani se je Anglija že drugič zapored uvrstila tako daleč. "Če bomo še naprej kazali takšen duh in povezanost, sem prepričan, da gremo lahko do samega konca in vse premagamo," je po četrtfinalni zmagi nad Švico po streljanju enajstmetrovk bil jasen angleški branilec Ezri Konsa.

Nobena od reprezentanc do zdaj še ni zablestela

Anglija se je izvlekla tako v osmini finala proti Slovaški kot v četrtfinalu proti Švici. Nizozemci prav tako niso pretirano blesteli v predtekmovalni skupini, končali so na tretjem mestu za Avstrijo in Francijo. V osmini finala so izbranci Ronalda Koemana nato zanesljivo s 3:0 odpravili Romunijo, v četrtfinalu pa po preobratu z 2:1 Turčijo.

