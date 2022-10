V Frankfurtu bodo plesale kroglice, kdo bodo nasprotniki Slovencev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza Uefa bo danes ob 12. uri v Frankfurtu izžrebala kvalifikacijske skupine za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji. Slovenija bo v bobnu 3 skupaj z Ukrajino, Islandijo, Norveško, Irsko, Albanijo, Črno goro, Romunijo, Švedsko in Armenijo.

Pri žrebu bodo pomagali nekdanji vrhunski nogometaši, Nemca Jürgen Klinsmann in Karl-Heinz Riedle ter Italijana Gianluca Zambrotta in Demetrio Albertini.

V žrebu, kjer zaradi vojaškega napada na Ukrajino ne bo Rusije, bo 53 reprezentanc. Te bodo razdeljene v sedem skupin s po petimi ekipami in tri skupine s po šestimi. Tekme bodo med marcem in novembrom 2023. Deset zmagovalcev skupin in deset drugouvrščenih se bo neposredno uvrstilo na EP, preostala tri mesta bo dal "play-off" lige narodov marca 2024.

EP, na katerega je Nemčija kot gostiteljica neposredno uvrščena, bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v Berlinu, Münchnu, Dortmundu, Gelsenkirchnu, Frankfurtu, Stuttgartu, Hamburgu, Düsseldorfu, Kölnu in Leipzigu.

Slovenija je doslej na EP nastopila enkrat, in sicer leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem. Na zadnjem EP je zmagala Italija.

Žreb kvalifikacij za Euro 2024 Boben lige narodov: Nizozemska, Hrvaška, Španija, Italija

Boben 1: Danska, Portugalska, Belgija, Madžarska, Švica, Poljska

Boben 2: Francija, Avstrija, Češka, Anglija, Wales, Izrael, Bosna in Hercegovina, Srbija, Škotska, Finska

Boben 3: Ukrajina, Islandija, Norveška, Slovenija, Irska, Albanija, Črna gora, Romunija, Švedska, Armenija

Boben 4: Gruzija, Grčija, Turčija, Kazahstan, Luksemburg, Azerbajdžan, Kosovo, Bolgarija, Ferski otoki, Severna Makedonija

Boben 5: Slovaška, Severna Irska, Ciper, Belorusija, Litva, Gibraltar, Estonija, Latvija, Moldavija, Malta

Boben 6: Andora, Lihtenštajn, San Marino

