Zmage za vodilne tri, Elsner z igralcem manj izgubil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so v prvi francoski nogometni ligi odigrali zadnje tekme v letu 2023, zdaj imajo nogometaši prosto, prvenstvo se bo nadaljevalo 12. januarja. Prve tri ekipe na lestvici, ki so v prejšnjem krogu vse ostale brez zmage, so se vrnile na zmagovalni tirnice: PSG je s 3:1 premagal Metz, Nica z 2:0 Lens, Monaco pa z 2:1 Toulouse.