Bayer melje dalje, zaostanek Borussie in Leipziga vse večji

Že za uvod v 16. krog nemške bundeslige je bil na delu četrti RB Leipzig s Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom, ki je pri Werderju iz Bremna igral neodločeno 1:1. Kampl je začel v prvi enajsterici, Šeško pa vstopil v 76. minuti, ko so prejeli gol za izenačenje. Remizirala je tudi petra Borussia Dortmund, so bili pa uspešni pri trije na lestvici Bayer Leverkusen, Bayern München in Stuttgart.

RB Leipzig je zadel že ob koncu prvega polčasa, a so sodniki po dolgem ogledu s sistemom VAR zadetek Yussufa Poulsena zaradi prepovedanega položaja razveljavili. Šlo je za milimetre. Vendarle so prišli do gola v drugi minuti drugega polčasa, ko je mrežo zatresel Lois Openda. To je bil njegov že 11. gol sezone v prvi nemški bundesligi. V 75. minuti je za rezultat tekme 1:1 zadel Justin Njinmah.

Leipzigov adut s klopi je bil znova Benjamin Šeško, a v zadnjih 15 minutah ni dobil prave žoge, da bi zatresel domači gol. Kevin Kampl je igral do 76. minute. Je bila pa to zadnja tekma v dresu Leipziga za švedskega nogometaša Emila Forsberga, ki klub zapušča po desetih letih. Kariero bo nadaljeval v New York Red Bulls.

Borussia Dortmund, ki je šele na petem mestu, je zaostanek za prvo trojico še povečala, saj je doma s 15. Mainzom igrala neodločeno 1:1. Za domače je zadel Julian Brandt, za goste pa Sepp van den Berg. Tudi tretja torkova tekma se je končala z remijem, 1:1 na dvoboju Hoffenheim - Darmstadt.

Patrik Schick Foto: Reuters Vodilni ekipi Bayer Leverkusen in Bayern München sta zabeležili novi zmagi. Bayer je doma s 4:0 ugnal Bochum, Bayern pa je bil v gosteh z 2:1 boljši od Wolfsburga in ob tekmi manj zadržal zaostanek štirih točk za lekarnarji.

V Leverkusnu so domači vprašanje zmagovalca rešili praktično v dveh minutah. Glavno vlogo pri tem je imel češki reprezentančni napadalec Patrik Schick. Najprej je po preigravanju vratarja izboril enajstmetrovko, jo v 30. minuti sam zanesljivo izvedel, dve minuti pozneje pa je zaključil še protinapad. A to še ni bilo vse, kar je pokazal Čeh. Ob koncu prvega dela je dosegel še tretji gol, ko je bil po kotu najvišji v kazenskem prostoru. Končni izid je v 69. minuti postavil Victor Boniface. Bayer ni izgubil že na 24 zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih, zabeležil je kar 21 zmag. Zadnja ekipa, ki ga je premagala, je bil v končnici lanskega prvenstva prav Bochum.

Tudi v Wolfsburgu je bilo videti, da bo oslabljeni Bayern večino dela opravil že v prvem polčasu, v katerem je domače povsem nadigral. Bunker Wolfsburga je zdržal do 33. minute, ko sta ga prebila Thomas Müller in Jamal Musiala. Prvi je podal z desne strani, drugi pa je natančno streljal z glavo. Deset minut pozneje je z mojstrskim strelom z 18 metrov svoj 21. gol v prvenstvu dosegel Harry Kane, toda za to, da Bavarci niso odšli povsem mirni na odmor, je v sodniškem dodatku s strelom z razdalje poskrbel Maximilian Arnold.

