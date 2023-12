Noro! Elsnerjevi so se poigrali z Nico.

Nekdanji velikan francoskega nogometa Lyon, ki je za zdaj na mestih, ki vodijo v drugo ligo, je v 16. krogu ligue 1 le prišel do tretje zmage sezone. In to proti tretjemu na lestvici Monacu. Za zmago z 1:0 je v 85. minuti zadel Jeffinho. Drugouvrščena Nica je danes gostovala pri Le Havru, ki ga vodi Luka Elsner. Le Havre je zmagal s 3:1.

Danes sta Luka Elsner in njegov Le Havre doma igrala z Nico in se veselila velike zmage s 3:1. Domače je že v peti minuti v vodstvo popeljal Američan Emmanuel Sabbi, ki je nato v 35. minutoi še drugič zatresel mrežo Nice in poskrbel za izid prvega polčasa (2:0). Tudi v nadaljevanju so bili Elsnerjevi varovanci boljši, v 51. minuti so zabili še tretji gol, z enajstih metrov je zadel Gvinejec Mohamed Bayo. Častni gol za goste je v prvi minuti sodnikovega dodatka zabil Tom Louchet. Moštvi sta tekmo končali z igralcem manj, v 81. minuti sta si namreč v lase skočila Samuel Grandsir (Le Havre) in Jean-Clair Todibo (Nica) ter prejela rdeča kartona.

Krog se bo sklenil v nedeljo zvečer, ko bo četrti Lille, ki je to jesen v konferenčni ligi igral z ljubljansko Olimpijo, gostil vodilni PSG.

