V Dortmundu v 15 minutah prodali 10.000 vstopnic

Borussia iz Dortmunda je vseh 10.000 vstopnic, ki so bile na voljo za nedeljsko nogometno tekmo 21. kroga nemškega prvenstva proti Bayerju iz Leverkusna, danes prodala v 15 minutah, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Zvezna dežela Severno Porenje-Vestfalija je v sredo zrahljala protikoronske ukrepe, po njem se lahko namesto dosedanjih 750 na tekmah zbere 10.000 gledalcev. Zasedba iz Dortmunda je ob 10. uri sprostila prodajo med imenitniki sezonskih vstopnic in člani kluba, ki so dragocen košček papirja razgrabili v četrt ure.

Osemkratni nemški državni in petkratni pokalni prvaki ter zmagovalci lige prvakov v letu 1997 iz Dortmunda so med svojimi privrženci ob 12. uri nameravali prirediti še "drugi krog" nakupa vstopnic, a so ga odpovedali.