V Budimpešto se seli še ena evropska tekma

Nogometaši londonskega Tottenhama bodo zaradi ukrepov angleške in avstrijske vlade v boju proti pandemiji novega koronavirusa v evropski ligi avstrijskega predstavnika iz Volšperka, Wolfsberger AC, gostili v Budimpešti, je Evropska nogometna zveza (Uefa). Tekma bo na stadionu Puskas Arena na sporedu 18. februarja.

Uefa je skupno spremenila že osem prizorišč tekem lige prvakov in evropske lige.

V ligi prvakov se bosta Atletico Madrid in Chelsea 23. februarja na prvi tekmi pomerila v romunski Bukarešti, Borussia Mönchengladbach in Manchester City bosta dan kasneje igrala v Budimpešti. Na istem stadionu bo v 16. februarja tudi obračun Leipziga in Liverpoola v ligi prvakov.

V evropski ligi so poleg dvoboja Tottenham - Wolfsberger AC spremenili prizorišča še štirih tekem. Tekma Molde - Hoffenheim bo odigrana v Villarrealu (18. 2.), Real Sociedad - Manchester United v Torinu (18. 2.), Benfica - Arsenal v Rimu (18. 2.), povratni dvoboj med tema tekmecema pa bo v Pireju 25. februarja.