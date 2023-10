V aferi Negreira obtožen tudi predsednik Barcelone

Predsednik španskega nogometnega prvaka Barcelone Joan Laporta je bil danes obtožen v okviru preiskave domnevnih podkupnin sodnikom, je sporočilo špansko pravosodje. Laporta, ki je bil predsednik kluba že med letoma 2003 in 2010, do zdaj ni bil obtožen korupcije.

Barcelona in njena bivša predsednika Josep Maria Bartomeu in Sandro Rosell so bili že marca obtoženi korupcije v tej aferi, prav tako Jose Maria Enriquez Negreira, nekdanji visoki španski sodnik v središču preiskave, in njegov sin.

Preiskovalni sodnik v svojem danes objavljenem poročilu pojasnil, da po njegovem mnenju glede na resnost obtožb primer ne more zastarati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah tožilstva je katalonski klub Negreiri med letoma 2001 in 2018 plačal skupno več kot 7,3 milijona evrov. Plačila so potekala prek podjetja Dasnil 95, ki je pripadalo nekdanjemu sodniku, sodelovanje pa se je končalo, ko je slednji izgubil položaj v španski arbitraži.

Ta škandal, imenovan "afera Negreira", že mesece visi nad katalonskim klubom, ki zanika kakršne koli nepravilnosti.

Afera je dobila novo razsežnost konec septembra po preiskavi sedeža tehničnega odbora arbitrov (CTA), ki se nahaja v prostorih španske nogometne zveze (RFEF) v Las Rozasu blizu Madrida.

