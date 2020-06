V 41. letu umrl nekdanji slovaški branilec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marian Čišovsky je umrl star 40 let Foto: Reuters

Nekdanji slovaški branilec Marian Čišovsky je umrl star 40 let, potem ko je šest let trpel za neozdravljivo amiotropsko lateralno sklerozo (ALS). Novico je potrdil njegov češki klub Viktoria Plzen.

"Danes je zelo žalosten dan. S težkim srcem sporočamo, da nas je za vedno zapustil Marian Čišovsky," je Viktoria zapisala na družbenih omrežjih. Čišovsky je z Interjem Bratislavo in pozneje Artmedio Petržalko osvojil tri naslove slovaškega prvaka (2000, 2001 in 2008).

K Viktorii Plzen se je preselil leta 2011 in ji leta 2013 pomagal do naslova državnega prvaka, leta 2014, ko je zbolel, pa se je upokojil. Kljub temu je ostal del kluba, ta ga ga ima na svoji spletni strani še vedno zapisanega kot člana ekipe, v letih 2015, 2016 in 2018, ko je Plzen osvojil domači naslov, pa je Čišovsky naslov tudi proslavil z moštvom.

Za slovaško izbrano vrsto je zbral 15 nastopov. Z reprezentanco do 21 let pa je nastopil tudi na olimpijskih igrah v Sydneyju 2000. ALS je progresivna bolezen živčnega sistema, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači ter povzroči izgubo nadzora nad mišicami. Čišovsky je znan tudi ljubiteljem nogometa v Sloveniji. Osemindvajsetega avgusta 2013 je bil v kadru ekipe iz Plzna na prvi tekmi četrtega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, ko je domača ekipa odpravila Maribor s 3:1. Čišovsky je zadel prvi gol za domače.