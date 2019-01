Usain Bolt je hitro obupal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športni svet si bo Usaina Bolta zapomnil predvsem po dosežkih z atletskih stez, na katerih je navduševal vse do avgusta 2017, ko se je po svetovnem prvenstvu v Londonu upokojil.

Osemkratni olimpijski prvak in svetovni rekorder na 100 in 200 metrov se po slovesu od atletike ni povsem odpovedal športu. Že med atletsko kariero je gojil ljubezen do nogometa. Treniral je z več nogometnimi klubi, tudi z Borussio Dortmund.

V poslovne vode

Jeseni je nekaj pripravljalnih tekem odigral v dresu avstralskega kluba Central Coast Mariners, a se stranema zaradi Boltovih finančnih zahtev ni uspelo dogovoriti o pogodbi. 32-letnik je pozneje zavrnil ponudbo malteškega kluba Valletta, danes pa sporočil, da je nad nogometom že obupal.

"To je bila lepa izkušnja. Všeč mi je bilo, da sem bil lahko del ekipe, kar je drugače kot v atletiki. Zabaval sem se celotno nogometno obdobje, a zdaj je športne kariere konec. Lotil se bom drugih načrtov, posvetil drugim stvarem. Idej mi ne manjka." Foto: Getty Images

"To je bila lepa izkušnja. Všeč mi je bilo, da sem bil lahko del ekipe, kar je drugače kot v atletiki. Zabaval sem se celotno nogometno obdobje, a zdaj je športne kariere konec. Lotil se bom drugih načrtov, posvetil drugim stvarem. Idej mi ne manjka. Vrgel se bom v poslovne vode," je slovo od aktivnega udejstvovanja v športnih "arenah" za Goal komentiral Bolt.

Gostinstvo mu ni tuje

Za jamajško strelo poslovne vode niso neznanka, saj se je že posvetil gostinstvu. V Londonu je 10. oktobra odprl prvi gostinski lokal zunaj domovine. Tracks & Records ponuja jamajške specialitete in rume. V prihodnjih petih letih na Otoku načrtujejo odprtje kar 15 restavracij.

