Uradno: Mandžukić podpisal s katarskim prvakom

O tem, da 33-letni nogometaš iz Slavonskega Broda že nekaj časa ni bil zadovoljen s statusom, ki mu ga je namenil trener Juventusa Maurizio Sarri, je bilo govora že nekaj časa, a torinski klub Hrvata v poletnem prestopnem roku ni izpustil. Dokaj jasno je bilo, da se bo to zgodilo pozimi, a vendarle ni šlo čisto gladko.

Čeprav je bilo neuradno že nekaj dni znano, da se je nekdanji hrvaški reprezentant, ki je z izbrano vrsto naše južne sosede leta 2018 na svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojil srebrno medaljo, dogovarjal s Katarci, pa so v Juventusu njegov odhod do zadnjega zanikali, za nameček pa se so se usluge napadalca zanimali tudi nekateri večji evropski klubi.

Danes je jasno, Mandžukić bo naslednjih 18 mesecev igral v Katarju za v zadnjih letih najuspešnejši tamkajšnji klub Al Duhail, klub, ki je bil ustanovljen v Dohi šele leta 2009 z imenom Lekhwiya in je do danes osvojil šest naslovov katarskega prvaka in tudi trenutno vodi v katarski prvi ligi. Za Hrvata bo to po Marsoniji, Zagrebu, Dinamu, Wolfsburgu, Bayernu, Atleticu in Juventusu bržčas zadnja klubska postaja v njegovi karieri.

Za 18-mesečno pogodbo bo Mandžukić prejel deset milijonov evrov, Juventus, ki je pred časom v isti klub prodal tudi Francoza Mehdija Benatio, pa bo prejel 5,5 milijona evrov odškodnine, poroča STA.

