Nadarjen nemški vratar odhaja v Bayern. Je naredil napako?

Novica je razburila nemško nogometno javnost, številni menijo, da nadarjeni Nuebel dela veliko napako.

"Neuer bo zagotovo še branil tri ali štiri leta. Je kapetan, dokler bo on v klubu in če bo zdrav, bo vedno imel prednost pred tekmeci. Bayern ima dovolj dobrih vratarjev, Sven Ulreich je to dokazal že velikokrat, ko je moral v ogenj zaradi poškodb Neuerja," je domnevni prestop komentiral legendarni nemški vratar Sepp Meier.

Korak nazaj v karieri?

"Nuebel je predober za na klop. Verjamem, da si želi igrati in ne nekaj let sedeti na klopi. To bo korak nazaj v njegovi karieri," meni svetovni prvak iz leta 1974, z njim se strinjata še dva nekdanja nemška reprezentanta Bodo Illgner in Jens Lehmann, medtem ko ima Toni Schumacher preprosto obrazložitev: "Ko te pokliče Bayern, tega enostavno ne moreš zavrniti. Nueblu ne bo škodovalo, če bo nekaj let rezerva. Imel bo odličnega mentorja in bo ob njem samo še napredoval."

Schalke bosses are furious with Alexander Nübel following his decision to leave the club. Nübel could now be stripped of captaincy and lose his number one status to Markus Schubert for the rest of the season and may never play for the club again [Bild] pic.twitter.com/1iq7qLl2jE — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 22, 2019

Navijači Schalkeja jezni

V Gelsenkrichnu so na mladega vratarja jezni, navijači Schalkeja menijo, da bi moral izgubiti kapetanski trak, in ugibajo, ali ni že odigral zadnje tekme za klub. Povsem mogoče je, da ga bo trener trenutno petega kluba bundeslige David Wagner do konca sezone posadil na klop za rezerviste.

