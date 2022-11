Umrl nekdanji angleški reprezentant

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Johnson, ki je imel raka na grlu, je bil prvi nogometaš, ki je na liverpoolskem derbiju Merseyside zadel tako v dresu Evertona kot Liverpoola. To je pozneje ponovil le Peter Beardsley.

Johnson je dvakrat igral za Everton, vmes pa je nosil tudi dres Ipswicha in Liverpoola. V šestih letih pri rdečih je osvojil tri naslove angleškega prvaka in evropski naslov, na 213 tekmah je zanje dosegel 78 golov. V karieri je bil tudi član Barnsleyja, Manchester Cityja, Tulse, Preston North Enda in Barrowa.

V osmih nastopih za Anglijo je dosegel šest golov.

Preberite še: