Mnogo prezgodaj se je poslovil nekdanji trener Olimpije

Slovensko nogometno javnost je le nekaj ur pred težko pričakovanim derbijem med Olimpijo in Mariborom (17.00) pretresla žalostna novica. V 57. letu starosti je umrl Suad Beširović, nekdanji nogometaš, pozneje trener, ki je med drugim vodil tudi vrste ljubljanske Olimpije. V klubu so se že poklonili v njegovo čast in na družbenih omrežjih zapisali, da je odšel mnogo prezgodaj.