Srčni napad usoden za nekdanjega francoskega reprezentanta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Martini je večino igralske kariere preživel pri Auxerru, dve sezoni pri Nancyju, končal pa pri Monprellierju. Za francosko reprezentanco je zbral 31 nastopov, bil je udeleženec evropskega prvenstva 1992, štiri leta pozneje pa je bil tudi na Euru 1996 kot rezervist. Kot član mlade francoske reprezentance do 20 let pa je leta 1988 osvojil naslov svetovnih prvakov, njegova soigralca sta bila takrat tudi Laurent Blanc in Eric Cantona.

"Zelo žalostno, bil je sijajen človek. Nogomet je izgubil človeka z znanjem, poštenjem in strastjo," je Martinija opisal nekdanji soigralec Luis Fernandez.

Kot pomočnik do naslova evropskega prvaka in podprvaka

Po koncu igralske kariere leta 1999 je bil Martini tudi pomočnik trenerja vratarjev v francoski reprezentanci, s katero je nato leta 2000 zmagal na evropskem prvenstvu in bil na svetovnem 2006 drugi.

V igralski karieri je do edine lovorike prišel leta 1994, ko je z Auxerrom osvojil francoski pokal, v francoski ligi pa je bil nekaj časa tudi rekorder po dolžini obdobja brez prejetega gola; med oktobrom 1987 in februarjem 1988 zadetka ni prejel 892 minut.

Preberite še: