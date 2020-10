Brez zlate žoge, a z najboljšo 11-erico vseh časov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski časnik France Football, ki je julija sporočil, da letos ne bo podelil zlate žoge najboljšemu nogometašu na svetu, bo namesto tega organiziral izbor najboljše enajsterice vseh časov. Med 110 nominiranimi nogometaši bo časnik do zlatega izbora prišel s pomočjo 170 novinarskih kolegov.

Na legendarnem spisku, ob katerem se bo trlo razprav med ljubitelji nogometa po celem svetu, ni slovenskih nogometašev. S prostora bivše Jugoslavije pa je nominiran le legendarni nekdanji član beograjske Crvene zvezde Dragan Džajić.

Z njim za položaj najboljšega levega krila konkurirajo Oleg Blohin, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Thierry Henry, Ronaldo, Roberto Rivelino, Ronaldinho, Karl-Heinz Rummenigge in Hristo Stojčkov.

Na seznamu je po 10 najboljših vratarjev, desnih, levih in srednjih branilcev, levih in desnih kril ter srednjih napadalcev. Po 20 pa je ofenzivnih in defenzivnih veznih nogometašev.

Seznam nominirancev France Football za najboljšo enajsterico vseh časov: - vratarji: Gordan Banks, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Sepp Maier, Manuel Neuer, Thomas Nkono, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, Lev Jašin, Dino Zoff;

- desni branilec: Giuseppe Bergomi, Cafu, Alberto Carlos, Djalma Santos, Claudio Gentile, Manfreded Kaltz, Philipp Lahm, Wim Surbier, Liliam Thuram, Beri Vogts;

- levi branilec: Andreas Brehme, Paul Breitner, Antonio Cabrini, Giacinto Facchetti, Junior, Ruud Kroll, Paolo Maldini, Marcelo, Nilton Santos, Roberto Carlos;

-srednji branilec: Franco Baresi, Franz Beckenbauer, Fabio Cannavaro, Marcel Desailly, Ronald Koeman, Bobby Moore, Daniel Passarella, Matthias Sammer, Gaetano Scarea, Sergio Ramos;

- defenzivni vezni (2): Joszef Bozsik, Sergio Busquets, Didi, Paulo Roberto Falcao, Steven Gerrard, Gerson, Pep Guardiola, Josef Masopust, Lothar Matthäus, Johanb Neeskens, Andrea Pirlo, Fernando Redondo, Frank Rijkaard, Bernd Schuster, Clarence Seedorf, Luis Suarez, Marco Tardelli, Jean Tigana, Xabi Alonso, Xavi;

- ofenzivni vezni (2): Roberto Baggio, Bobby Charlton, Alfredo di Stefano, Enzo Francescoli, Ruud Gullit, Gheorghe Hagi, Andres Iniesta, Raymond Kopa, Laszlo Kubala, Diego Maradona, Alessandro Mazzola, Pele, Michel Platini, Ferenc Puskas, Gianni Rivera, Juan Alberto Schiaffino, Socrates, Francesco Totti, Zico, Zinedine Zidane;

- levo krilo: Oleg Blohin, Cristiano Ronaldo, Dragan Džajić, Ryan Giggs, Thierry Henry, Ronaldo, Roberto Rivelino, Ronaldinho, Karl-Heinz Rummenigge, Hristo Stojčkov;

- desno krilo: David Beckham, George Best, Samuel Eto'o, Luis Figo, Garrincha, Jairzinho, Kevin Keagan, Stanley Matthews, Lionel Messi, Arjen Robben;

- srednji napadalci: Denis Bergkamp, Johan Cruyff, Kenny Dalglish, Eusebio, Sandro Kocsis, Gerd Müller, Romario, Ronaldo, Marco van Basten, George Weah.

Preberite še: