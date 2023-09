Udarec za Atletico: Jan Oblak za dlje časa izgubil francoskega soigralca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski nogometaš Atletica Madrida Thomas Lemar si je na zadnji prvenstveni tekmi proti Valencii strgal ahilovo tetivo, zaradi česar bo moral počivati večino sezone, so rdeče-beli sporočili na spletni strani.

Lemar se je poškodoval ob koncu prvega polčasa sobotne tekme proti Valencii, ki jo je slednja na domači zelenici dobila s 3:0. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je branil vso tekmo in prvič po lanskem oktobru na ligaški tekmi prejel tri gole.

Sedemindvajsetletnega Francoza čaka najmanj šest mesecev prisilnega počitka, že tako pa je zasedba Atletica zdesetkana pred prvim nastopom v ligi prvakov prihodnji teden proti Laziu. Na seznamu poškodovanih in odsotnih so še Memphis Depay, Koke, Reinildo, Rodrigo de Paul in Caglar Söyüncü.

Atletico na lestvici španskega prvenstva z odigrano tekmo manj zaseda sedmo mesto s sedmimi točkami. Na vrhu sta Barcelona s 13 in Real Madrid (tekma manj) z 12 točkami.