Trener Arsenala sporočil, da je okreval po okužbi s koronavirusom

Mikel Arteta, ki je 10. marca sporočil, da je bil pozitiven na novi koronavirus, po čemer so zaustavili angleško nogometno prvenstvo premier league, dobro okreva.

Trener angleškega nogometnega prvoligaša Arsenala Mikel Arteta, ki je 10. marca sporočil, da je bil pozitiven na novi koronavirus, po čemer so zaustavili angleško nogometno prvenstvo premier league, dobro okreva. Za špansko televizijo La Sexta je 37-letni španski trener potrdil, da se počuti precej bolje.

"Po treh ali štirih dneh sem se začel počutiti bolje, imel sem spet več energije, tudi simptomi so izostali," je dejal Arteta.

"Zdaj sem zelo dobro. Počutim se, da sem okreval po bolezni," je še dejal Španec, ki je konec minulega leta prevzel strokovne vajeti pri topničarjih od svojega rojaka Unaija Emeryja.

Iz tabora Arsenala so medtem sporočili, da bodo nogometaši še naprej trenirali na svojih domovih, saj so bili zaradi potrjene bolezni pri Arteti vsi v samoizolaciji.

"Vsi člani naše prve ekipe bi se morali k treningom vrniti v torek po prestani 14-dnevni osamitvi zaradi pozitivnega testa Mikela Artete. A glede na trenutni položaj glede pandemije virusa sars-cov-2 bi bilo neprimerno zahtevati od igralcev, da naj pridejo na trening," so zapisali pri topničarjih na klubski spletni strani in pojasnili, da bodo tako člani prve ekipe, ženska ekipa in akademija igralcev vsi ostali doma.

