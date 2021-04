Trdijo, da je odločitev padla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neuničljivi Zlatan Ibrahimović, ki bo oktobra dopolnil že 40 let, ostaja pri AC Milan.

Foto: Reuters

AC Milan in Zlatan Ibrahimović bosta po poročanju medijev sodelovala tudi v prihodnji sezoni. Po večtedenskih pogovorih sta se dogovorila o podaljšanju pogodbe še za eno sezono − do junija 2022.

Švedski veteran, ki bo oktobra dopolnil že okroglih 40 let, še ne razmišlja o pokoju. Ne samo to, pred kratkim se je vrnil v švedsko izbrano vrsto, kariero pa bo na visoki ravno nadaljeval tudi na klubski ravni. Po poročanju italijanske spletne strani Tuttomercatoweb je veliki Ibra podaljšal pogodbo z AC Milanom že za eno sezono − do konca junija 2022.

Dogovori naj bi potekali le še okoli bonusov, a preostalo je že "na mestu", tako da čakajo na uradno potrditev kluba.

Ibrahimović se je k AC Milan vrnil decembra 2019. Če je bil v drugi polovici sezone 2019/20 še malce zadržan, je v tej sezoni na 24 nastopih dosegel 17 zadetkov in je eden najzaslužnejših, da se Milančani po dolgem času spet borijo za mesta v ligi prvakov.

Dolgo časa so bili tudi glavni kandidati za naslov, a kasneje jim je pošla sapa, Inter pa ima zdaj pred mestnimi tekmeci s tekmo manj že osem točk naskoka.

