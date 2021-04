Ibrahimović bo "moral" voziti BMW

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novo večletno partnerstvo BMW in AC Milan

Dolgoročno sodelovanje sta podpisala predsednik BMW Italia Massimiliano di Silvestre in predsednik AC Milan Paolo Scaroni.

Dolgoročno sodelovanje sta podpisala predsednik BMW Italia Massimiliano di Silvestre in predsednik AC Milan Paolo Scaroni. Foto: AC Milan

BMW je postal novi avtomobilski in premijski partner nogometnega kluba AC Milan, igralcem na čelu s prvim zvezdnikom Zlatanom Ibrahimovičem bodo dostavili tudi nove uradne avtomobile.

Za zdaj še ni znano, katere avtomobile znamke BMW bodo posamezni igralci dobili. Foto: AC Milan BMW se ni mogel povezati z domačim bavarskim nogometnim ponosom, moštvom FC Bayern München. Tam je avtomobilski partner kluba Audi, ki je tudi delni lastnik kluba. Bavarci so si zato partnerja poiskali v Milanu, prestolnici Lombardije. Dolgoročno sodelovanje sta podpisala predsednik BMW Italia Massimiliano di Silvestre in predsednik AC Milan Paolo Scaroni.

Podrobnosti dogovora niso znane, prav tako za zdaj še ne, katere avtomobile bodo dobili igralci moštva. Vsaj v delnem obsegu lahko pričakujemo uporabo električnih vozil družine i, podobno je v Münchnu (z modelom e-tron) storil tudi Audi.

Ibrahimović za volanom ferrarija monze SP2

Ibrahimović je znan ljubitelj hitrih in dragih avtomobilov. Lani je tako pozornost požel z več kot dva milijona evrov vrednim ferrarijem monzo SP2, prav tako smo ga videli za volanom ferrarija enza, porscheja 918 spyder, maseratija granturismo stradale in podobnih superšportnikov. Vozil je tudi audija RS6 avant in "švedskega" volva C30 T5.

Nogometnega napadalca zato pričakujemo predvsem v katerem izmed BMW-jevih športnih modelov družine M. Morda v novem M4 competition?

