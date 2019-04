Tottenham z rekordnim čistim dobičkom in milijardnim stroškom za štadion

Tottenham je nov stadion s kapaciteto 62 tisoč gledalcev odprl v sredo, ob tem pa izrazil željo, da bodo z večjimi prihodki od vstopnic in dogovorom z ligo ameriškega nogometa NFL o igranju nekaj tekem na modernem objektu postal še močnejši klub v angleški nogometni eliti.

Celotni stroški za stadion in klubske prostore za trening so do konca junija 2018 presegli eno milijardo funtov. Večino tega zneska predstavljajo posojila. Tottenham jih je imel do konca junija 461 milijonov funtov, za tem pa je vzel novo posojilo v višini 100 milijonov funtov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Bolj obetaven je čisti dobiček Tottenhama. Ta se je v primerjavi z letom prej potrojil in s 36 milijonov narasel na 113 milijonov funtov. Skupni prihodki Spurs so s 310 milijonov narasli na 381 milijonov, predvsem po zaslugi več gledalcev na novem stadionu, igranjem v osmini finala lige prvakov in boljših komercialnih rezultatov.

Dohodki Tottenhama so najnižji med šestimi največjimi klubi v premier ligi, klub za plače porabi 148 milijonov funtov, kar je polovica v primerjavi z Manchester Unitedom. Tudi zaradi tega so Spurs popravili prejšnji rekord v dobičku, to je 106 milijonov Liverpoola.

Ob tem pa je zanimiv podatek, da je Tottenham nazadnje igralca kupil januarja 2018.

