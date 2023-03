Tottenham išče novega trenerja

Angleški nogometni klub Tottenham in trener Antonio Conte gresta po 16 mesecih vsak svojo športno pot. V nedeljo pozno zvečer so v klubu potrdili, da so se s 53-letnim trenerjem dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe, poročajo agencije.

Do nadaljnjega bo klub vodil Contejev pomočnik Cristian Stellini, ki je Conteja že nadomeščal, ko je moral slednji na operacijo žolča.

Odhod Conteja iz Tottenhama ni presenečenje, saj je v zadnjem obdobju prihajalo do trenj, Italijan pa je to s kritikami na račun moštva in kluba nakazal tudi sam. Eden od glavnih razlogov za dokončni razhod je bržkone tekma s Southamptonom prejšnjo soboto, ko je Tottenham zapravil dva gola prednosti in po neodločenem 3:3 osvojil le točko.

Že pred časom je bil kandidat za trenersko mesto Thomas Tuchel, ki pa se je odločil za službo pri Bayern Münchnu. Zdaj mediji za glavnega kandidata za trenersko mesto omenjajo nekdanjega trenerja Bavarcev Juliana Nagelsmanna.

Glavna naloga novega trenerja bo, da klubu zagotovi nastopanje v ligi prvakov. Ekipa je na lestvici trenutno na četrtem mestu, a Newcastle z dvema tekmama manj zaostaja le dve točki.

