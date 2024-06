Tosin Adarabioyo iz Fulhama v Chelsea

"Chelsea je velik klub in to je zame popoln trenutek. Rodil sem se v soseščini Stamford Bridgea in na njem tudi debitiral. Navdušen sem, upam, da bom klubu pomagal iti v smer, v katero si želi," je dejal Adarabioyo, prva Chelseajeva igralska okrepitev pred novo sezono.

Adarabioyo je sicer odraščal pri Manchester Cityju, pri katerem je igral v vseh mlajših selekcijah in je bil nekaj časa tudi njihov kapetan. Za njegovo člansko ekipo je odigral tudi sedem tekem, prvo v pokalu FA prav proti Chelseaju.

Prave priložnosti za uveljavitev v Manchestru pa ni dobil, klub ga je najprej posodil West Bromwich Albionu, nato Blackburnu, leta 2020 pa je prestopil v Fulham.

