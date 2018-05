Dalmatinec, ki lahko pokvari načrte Olimpiji

Nogometaši Krškega odhajajo na gostovanje, ki ga bo ob 16. uri spremljala vsa Slovenija. V Stožicah se bodo spopadli z vodilno Olimpijo. Če bi jo presenetili, bi navijači Maribora poskakovali od navdušenja. Eno največjih nevarnosti za obrambo Olimpije bo predstavljal Tonći Mujan. Nekdanji nogometaš Hajduka igra v zelenem dresu tako navdihnjeno, da se mu nasmiha naziv kralja asistenc Prve lige Telekom Slovenije.

V slovenskih prvoligaških klubih ne manjka hrvaških legionarjev, zlasti pri Olimpiji, kjer igrajo pomembno vlogo in se potegujejo za naslov prvaka. Veliko pa jih je tudi drugod. Denimo v Krškem, kjer ima zelo pomembno vlogo Tonći Mujan. Mladi Dalmatinec se je pri 22 letih prelevil v odličnega podajalca. V tej sezoni je v Sloveniji zbral že 11 podaj, tako da je najboljši asistent prvenstva.

Olimpija bi lahko danes že postala prvak

Na dvoboju v Stožicah želi Tonći Mujan predvsem uživati. Foto: NK Krško Danes ga čaka zahtevno gostovanje, ki pa se ga že veseli, saj bo lahko na njem pokazal širnemu občinstvu, kaj zmore. Dvoboj bo namreč zelo pomemben, saj se Olimpija poteguje za naslov prvaka. Če bi proti Krškemu, ki je letos že zavil v črno Ljudski vrt, ostala brez pričakovane zmage, bi s tem ponudila Mariboru priložnost, da si izboljša možnosti za vrnitev na prvo mesto.

Po drugi strani pa se lahko pripeti tudi scenarij, po katerem bi lahko Olimpija že danes v Stožicah odpirala šampanjec in proslavljala nov naslov prvaka. Če bi premagala Krško, Maribor pa v Celju ne bi osvojil vseh treh točk, bi bilo konec dvomov o prvaku že krog pred koncem.

''Verjamem, da bomo v Ljubljani uživali. Zaigrali bomo na čudovitem štadionu, prišlo bo veliko gledalcev. Je pa še nekaj. Lahko bomo sproščeni, ker smo si že zagotovili naš cilj. Obstali smo v ligi, kar je zelo pomembno. Tako nimamo nikakršnega imperativa, kot ga ima Olimpija, ki se sooča s pritiskom,'' Mujan ne odpisuje možnosti, da bi se danes v Stožicah pripetilo presenečenje.

Rad bi užival na tekmi, ki jo bodo podrobno spremljali tudi simpatizerji Maribora. So bili v zadnjih dneh kaj v stiku z nogometaši Krškega, da bi jih spodbudili ali nagradili za čim boljšo predstavo v Ljubljani? ''Ne, nisem bil v stiku z Mariborčani. Vse je v športnem duhu. Dali bomo vse od sebe, potem pa videli, za kaj je to zadoščalo.''

Največja prednost Slovenije dobra igrišča

Trener Olimpije Igor Bišćan je po derbiju v Mariboru ocenil, da je hrvaško nogometno prvenstvo vsaj za razred boljše in kakovostnejše od slovenskega. Kakšno pa je mnenje Dalmatinca, ki se je pred prihodom v Slovenijo največ časa dokazoval v dresu splitskega Hajduka?

Zadetki Mujana v letu 2017:

''Joj, težko bi ocenil razliko. Pri Hajduku smo večinoma naleteli na tekmece, ki so se zgolj branili, pri Krškem pa je ravno obratno. Je pa morda glavna razlika v tem, da so na Hrvaškem štirje najboljši klubi zares močni. Dinamo, Hajduk, Rijeka in Osijek. Sam prihajam iz Splita, najbolj nogometnega mesta na Hrvaškem, kjer se zaradi ljubezni do kluba dogaja vse. Vse od evforije do norosti. V Sloveniji pa je največja prednost dobra travnata površina. Liga je ravno pravšnja za razvoj mladih igralcev.''

Bliža se slovo od Slovenije

Foto: Vid Ponikvar V Krško se je odpravil, ker pri Hajduku ni mogel več napredovati. ''Nisem dobival veliko priložnosti. Želel sem prestopiti v klub, kjer bi igral redno. V Krško sem prišel lani. Dobro sem se odločil. V tej sezoni me čakata še dve tekmi, potem pa bomo videli, kako bo. Prejel sem že nekaj ponudb, čutim, da je nastopil primeren trenutek, da naredim korak naprej,'' je napovedal skorajšnjo selitev iz Krškega. Pa to pomeni, da tudi zapušča Slovenijo?

''Saj veste, da se o klubih, dokler niso zadeve končane, najraje ne govori. To je zelo pomembno, saj ti lahko nato hitro vse pade v vodo. Lahko pa le potrdim, da imam več ponudb kot lani,'' je nekdanji hrvaški reprezentant v mlajših kategorijah vesel, da se zanj zanima toliko snubcev.

Zaljubljen v Španijo ''Moj največji cilj je, da bi se enkrat vrnil v Španijo. Ko sem bil pri Deportivu (leta 2014 je igral za B ekipo kluba iz La Corune), sem se zaljubil v njihov nogomet. Španci so najbolj nogometni narod. Obožujem njihove igralce, slog igre. Žal sem si takrat poškodoval ramo. Moral sem na operacijo, nato pa me Hajduk ni več pustil nazaj na posojo v Španijo. Upam, da se bom še kdaj vrnil,'' je razkril največji cilj. Rad bi odšel na Pirenejski polotok in postal del španskega klubskega nogometa.

Posebno zadovoljstvo, ko podaš za zadetek

Dvoboj najboljšega podajalca (Tonći Mujan) in strelca lige (Matej Poplatnik). Foto: Žiga Zupan/Sportida Da se zanj zanima več klubov kot ponavadi, pripomore tudi podatek, da je prvi asistent lige. Ni ga nogometaša, ki bi v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije izstopal tako močno, kot na lestvici podajalcev izstopa Mujan.

''Rad podam soigralcu, če se nahaja v boljšem položaju za strel od mene. To je posebno zadovoljstvo. Lep občutek je, ko si na vrhu lestvice. Upam, da bo tako ostalo tudi do konca sezone. Vse to je plod dobrega dela celotne ekipe. Seveda želim najboljše zase, a želim tudi pomagati ekipi. Ne le podajati, ampak se tudi vračati v obrambo. S tem, kar prikazujem na igrišču, sem za zdaj kar zadovoljen. Pogrešam le še malce več zadetkov,'' je pričakoval, da se bo v tej sezoni vpisal med strelce večkrat kot trikrat. Tolikokrat se je že v spomladanskem delu sezone 2016/17, v katerem je debitiral za Krško, v tej sezoni pa se je bolj posvetil asistencam.

Tako se je leta 2013 vpisal med strelce na prijateljski tekmi med Zavrčem in Hajdukom. Foto: Vid Ponikvar

Jeseni je prevladoval v Sloveniji v paru s srbskim soigralcem Miljanom Škrbićem, ki je bil prvi strelec jesenskega dela. ''V nadaljevanju se je poznalo, da so ekipe malce bolj pazile na naju. Miljan je imel še zdravstvene težave, po katerih se vrača. To je bila zanj velika smola, saj je dobro igral. Ko je v formi, je odličen igralec. Bomo videli, kako se bo odrezal v Ljubljani.''

Odigrali bodo po najboljših močeh

Dario Čanađija je njegov znanec pri NK Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar V Sloveniji igra veliko hrvaških legionarjev. V tem pogledu izstopa zlasti Olimpija. S kom se najbolje pozna Mujan?

''Z Dariom Čanađijo. Poznava se še iz mlajših starostnih kategorij. Za njim in Olimpijo je zelo dobra sezona. Bomo pa videli, kdo bo bolj zadovoljen na tekmi. Upam, da bodo gledalci spremljali dober nogomet. Mi bomo zaigrali najboljše, kar zmoremo. Tako, kot smo že letos v Ljudskem vrtu. Tu ni posebne filozofije,'' se bo rad spominjal dvoboja, ki so ga dobili z 2:0 in posredno vplivali na dogodke, po katerih se je sredi nove afere pojavil Zlatko Zahović.

Kdo bo slovenski prvak? Olimpija ali Maribor? "Ne vem. V soboto je bil izjemen derbi. Olimpija in Maribor sta se na tekmi vseskozi menjala v vodstvu, to je bila odlična promocija slovenskega prvenstva. Olimpija igra dober nogomet, a tudi Domžale, s katerimi se bo pomerila v zadnjem krogu, igrajo moderen in hiter nogomet. Olimpiji bo težko v Domžalah, a kdor hoče biti prvak, mora takšne tekme zmagati. Tudi Maribor ne bo imel lahkega dela v Celju, ki je zelo nevaren zlasti doma. Obeta se zares napeta končnica. Komaj čakam''