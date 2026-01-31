Obetavni slovenski nogometaš Tian Nai Koren je v petek dočakal nov vrhunec. Prvič, odkar se dokazuje v Belgiji, je zadel v polno na članski tekmi. Pri 16 letih spada med največje slovenske nogometne dragulje. Dvakrat je na tekmah belgijskega prvenstva že sedel na klopi Club Bruggeja, v drugi ligi pa nastopa za Club NXT, razvojno ekipo belgijskega velikana. V petek je zatresel mrežo Serainga (1:0) in odločil zmagovalca.

Jabolko ponavadi ne pade daleč od drevesa. Njegov oče Robert Koren je bil svojčas kapetan slovenske izbrane vrste, strelec zgodovinskega zadetka za zmago nad Alžirijo (1:0) na SP 2010, na vrata vrhunskih karier pa trkata tudi njegova sina, 16-letni Tian Nai (Club Brugge) in tri leta starejši Nal Lan (Aluminij).

Zvezni igralec Tian Nai ima šele 16 let, a se pogosto pojavlja na naslovnicah. Lani je za ogromen znesek zapustil mladinske vrste NK Maribor in se preselil v Belgijo, kjer ga je kupil velikan Club Brugge.

Strelski prvenec v drugi belgijski ligi

Prvi zadetek v članski konkurenci je dočakal v 13. nastopu. Foto: Club NXT Belgijski podprvak v tej sezoni uspešno nastopa v ligi prvakov, kjer si je izboril nastop v play-offu za osmino finala, petkov žreb pa je odločil, da si bo napredovanje med najboljših 16 skušal prihodnji mesec izboriti proti Oblakovemu Atleticu.

Club Brugge vodi hrvaški strateg Ivan Leko, ki je na tekmah belgijskega prvenstva že dvakrat povabil na klop za rezervne igralce tudi 16-letnega slovenskega upa. Koren tako še čaka na priložnost za prvi nastop v elitnem tekmovanju, nastopa pa redno v drugi belgijski ligi, kjer pridobiva dragocene izkušnje v članskem nogometu v ekipi Club NXT, sicer razvojni ekipi Club Brugge.

V Challenger Pro League je zbral 13 nastopov, v petek pa dočakal težko pričakovan strelski prvenec. To je bil poseben dan v karieri mladega Korošca, saj je vstopil v igro v drugem polčasu, nato pa v 72. minuti dosegel zmagoviti zadetek za 1:0. Žogo je po predložku z desne strani spretno potisnil v mrežo, pred tem pa bil prehiter za obrambo tekmeca.

Club Brugge se bo prihodnji mesec v play-offu za osmino finala lige prvakov pomeril z Oblakovim Atleticom. Foto: Reuters

Veselje je bilo nepopisno, saj je s tem pomagal Club NXT do zelo pomembne zmage v boju za obstanek, kjer pomladek Club Brugge trenutno v drugoligaški konkurenci zaseda predzadnje mesto. Tako je postavil nov mejnik, saj se je pri zgolj 16 letih že razveselil prvega zadetka v članski konkurenci.