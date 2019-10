Thiago Motta novi trener Genoe

Motta, ki je za Genoo igral v sezoni 2008/09, ima po poročanju italijanskih medijev pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja do junija 2021.

V Braziliji rojeni 37-letnik, ki je za Italijo zbral 30 nastopov in ji pomagal do finala na evropskem prvenstvu 2012, je prav pri Genoi oživil kariero in si prislužil prestopa v Inter in PSG.

Igralsko kariero je končal po koncu sezone 2017/18, v prejšnji sezoni pa je kot trener vodil ekipo PSG do 19 let.

Andreazzolija pa so pri Genoi odnesli slabi rezultati, saj je izgubila šest od zadnjih sedmih tekem.

