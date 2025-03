Igor Tudor tudi uradno trener Juventusa

"Juventus sporoča, da je Thiago Motta razrešen z mesta trenerja članske ekipe. Moštvo bo do nadaljnjega vodil Igor Tudor, ki bo prvi trening opravil v ponedeljek," so zapisali pri 36-kratnih državnih in 15-kratnih pokalnih prvakih Italije ter dvakratnih zmagovalcih lige prvakov oziroma nekdanjega pokala državnih prvakov v letih 1985 in 1996.

Pred Tudorjem je staro damo vodil Brazilec z italijanskim potnim listom Thiago Motta, ki je v Torino prišel pred sezono 2024/25.

Za 42-letnega zdaj že nekdanjega trenerja Juventusa sta bila usodna dva visoka poraza na zadnjih dveh tekmah v serie A. Italijanski nogometni velikan iz Torina je najprej je na domačem igrišču izgubil proti Atalanti iz Bergama z 0:4, kar je bil najvišji domač poraz po letu 1967, nato pa na gostovanju pri Fiorentini z 0:3.

Šestinštiridesetletni Tudor je bil v sezoni v sezoni 2020/21 prvi pomočnik tedanjega trenerja Andree Pirla pri Juventusu. V Italiji je samostojno vodil Udinese, Verono in Lazio, v Turčiji Galatasaray in Karabükspor, v Franciji Marseille, v Grčiji Paok, na Hrvaškem pa Hajduk iz Splita.

Krstna tekma na novem trenerskem izzivu ga čaka 29. marca, ko se bo Juventus doma pomeril z Genoo.

Juventus je z 52 točkami trenutno na petem mestu v serie A. Pred njim so milanski Inter (64), Napoli (61), Atalanta (58) in Bologna (53).