Uradno: Patrick Vieira prevzel vodenje Genoe

Genoa na lestvici italijanskega državnega prvenstva zaseda 17. mesto tik pred cono izpada med drugoligaše. Po 12 tekmah je zbrala deset točk, od tega štiri na zadnjih dveh tekmah. Na dnu je Venezia slovenskega nogometaša Domna Črnigoja z osmimi točkami.

Krivuljo boljše forme bo zdaj skušal nadaljevati Vieira, ki je nazadnje vodil francoski Strasbourg. Med julijem 2023 in 2024 je ekipo vodil na 38 tekmah. Pred tem je vodil še Crystal palace, Nico in New York City.

Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira.



Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan.



Uspešno igralsko kariero, v kateri je največji pečat pustil pri Arsenalu in Interju iz Milana, je sklenil pri Manchester Cityju. Tam je začel svojo trenersko pot kot pomočnik in trener mlajših selekcij.

Za francosko reprezentanco je odigral 107 tekem in dosegel šest golov. Z galskimi petelini se je veselil naslova svetovnih prvakov leta 1998, eno ključnih vlog pa je imel predvsem ob zmagi na evropskem prvenstvu dve leti kasneje. V finalu SP je igral še leta 2006 ob porazu proti Italiji.