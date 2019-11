Djurgarden po preobratu do remija in naslova švedskega prvaka

Po prvem polčasu jim ni dobro kazalo, saj so zaostajali z 0:2. Naslov se je nasmihal Malmöju, toda v drugem delu so napravili preobrat, izid je izenačil Muhamed Buya Turay, reprezentant Sierre Leoneja, ki je postal tudi najboljši strelec lige.

Za Djurgarden je to osmi naslov švedskega prvaka in prvi po 14 letih. Prvaki so zbrali 66 točk, točko manj sta imela Malmö in Hammarby, četrto mesto je z 62 točkami osvojil AIK.

SWEDEN 🇸🇪

Congrats to Zambian striker Edward Chilufya [@Tigeredwar] and his Djurgarden IF teammates for winning the Allsvenskan League title with one game to spare



