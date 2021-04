Nepričakovan preobrat: se obeta ekspresen konec superlige?

Po poročanju nemškega Bilda bo v petek še zelo pestro. Takrat naj bi namreč ponovno sestankoval izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa), na mizi pa naj bi se pojavila tudi rešitev vprašanja, kaj narediti s klubi, ki so ustanovili superligo, in se v tej sezoni še potegujejo za lovorike v ligi prvakov oziroma liga Europa. Takšnih klubov je pet, med njimi so štirje angleški (Arsenal, Chelsea, Manchester City in Manchester United), eden pa prihaja Španije (Real Madrid). Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v ponedeljek napovedal, da bodo klubi, takoj, ko bo to možno, zdaj so na delu pravne službe, izključeni iz domačih in evropskih tekmovanj. Predsednik superlige Florentino Perez odgovarja, da kaj takega ni mogoče, pri Uefi pa so drugačnega mnenja.

Foto: Reuters V petek naj bi tako izvršni odbor Uefe razpravljal o usodi petih ''superligašev'', ki se v tej sezoni še potegujejo za evropsko lovoriko. Če se bo odločil, da ne smejo več tekmovati, bi lahko obveljala dva scenarija. Po prvem bi postal evropski prvak PSG, edini klub izmed štirih polfinalistov lige prvakov, ki se ni pridružil ustanoviteljev superlige, a bi ta odločitev poskrbela tudi za finančni udarec, saj bi izostal zaslužek z naslova televizijskih pravic s petih načrtovanih tekem (štiri v polfinalu in pa finale).

Obstaja pa tudi možnost, ki jo je Bild objavil s posebno pozornostjo, saj sta omenjena nemška kluba. Po njej bi lahko Uefa tri ''superligaše'', ki bi jim prepovedala nadaljnje nastope v izločilnem delu lige prvakov, v polfinalu nadomestili trije klubi, ki so izpadli v četrtfinalu, a niso prižgali zelene luči za superligo. To bi bili Bayern München, Borussia Dortmund in Porto, kar bi še dodatno zapletlo stresno sezono 2020/21, ki jo je zmotila ustanovitev superlige.