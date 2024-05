Stefano Pioli in Milan vsak svojo pot

Oseminpetdesetletni Pioli, ki je z Milanom osvojil naslov italijanskega prvaka leta 2022, je imel sicer pogodbo do junija 2025.

"AC Milan se od srca zahvaljuje Stefanu Pioliju in njegovemu osebju za vodenje prve ekipe v preteklih petih letih, za osvojitev nepozabnega državnega naslova in za to, da je Milan redno igral v evropskih tekmovanjih. Stefanov profesionalizem je pomagal k rasti ekipe in vzpostavitvi klubskih vrednot od prvega dneva naprej," so pri Milanu zapisali na spletni strani.

Po pisanju italijanskih medijev bo ta sporazumna prekinitev pogodbe odprla pot prihodu Portugalca Paula Fonsece, ki je dve sezoni vodil Lille v francoski ligi, v italijanski pa je vodil že Romo med letoma 2019 in 2021.