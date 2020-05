Šporar v pravi nogometni akciji že 4. junija

"V tem času bomo izbrane nogometne stadione temeljito pregledali, strokovnjaki pa bodo odločili, ali ustrezajo vsem zdravniškim in varnostnim standardom. V tem primeru se bodo tekme 25. kroga elitne lige nadaljevale 4. junija," so zapisali na portugalski nogometni zvezi.

Redna testiranja, tekme pa zgolj na izbranih stadionih in brez gledalcev

Vsi nogometaši bodo morali dvakrat na teden opraviti testiranje na novi koronavirus, tekme pa bodo potekale le na izbranih stadionih in brez prisotnosti gledalcev.

Le dan pred sporočilom portugalske zveze so iz lizbonske Benfice sporočili, da se je z novim koronavirusom okužil David Tavares. Enaindvajsetletni igralec sredine igrišča ni stalni član prvega moštva in je že v samoizolaciji, skupno pa so v elitni portugalski nogometni ligi do zdaj zabeležili osem pozitivnih primerov.

Poleg Tavaresa so bili pozitivni še po trije nogometaši moštva Vitoria de Guimaraes in Famalicao ter en nogometaš Moreirenseja.

Deset krogov pred koncem portugalskega prvenstva je v vodstvu Porto, ki ima dve točki več od Benfice. Šporarjev Sporting je na četrtem mestu, za vodilnim Portom pa zaostaja 18 točk.