Spodbudne informacije z Otoka

Britanski minister za kulturo je četrtkovo srečanje s predstavniki angleškega nogometa označil za "pozitivno" in da "napredujejo načrti", da se šport v Angliji nadaljuje.

Tekme po kakovosti najelitnejšega angleškega prvenstva bodo potekale brez gledalcev na tribunah. Je pa minister povedal, da bi morali načrti za vnovičen zagon nogometa "vključevati razširjen dostop navijačev, ki si bodo želeli ogledati prenose tekem v živo, s čimer se bo zagotovilo financiranje za podporo širše nogometne družine".

V skladu s Projektom vnovični zagon, ki ga zagovarja premier liga, se bi zaradi novega koronavirusa prekinjena sezona nadaljevala 12. junija, tekme pa bi se igrale za zaprtimi vrati stadionov.

"Vsi smo se strinjali, da bomo šli naprej le, če bo to varno in če bo zdravje in dobro počutje igralcev, trenerjev in osebja, na prvem mestu," je dejal Dowden.

Nogometne oblasti morajo dokončati podrobnosti

"Nogometne oblasti so zdaj dolžne, da se dogovorijo in dokončajo podrobnosti svojih načrtov. Obstaja skupna dobra volja, da to dosežejo za svoje navijače, nogometno skupnost in celoten narod," je dejal minister.

"Vlada in naša zdravstvena stroka bodo še naprej nudili smernice in podporo nogometu," je še dejal.

Nekateri igralci premier league so v svojih klubih že začeli individualne treninge, v klubih upajo, da se bo prva faza sproščanja treningov, najprej časovno omejenih na 75 minut, lahko začela že v ponedeljek. Treninge bodo ekipe lahko izvajale ob upoštevanju higienskih protokolov in spoštovanja varne medsebojne razdalje.

