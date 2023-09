V živo: Villarreal v Madridu z igralcem manj, Real odhaja k Gironi

Na Real Madrid ne Barcelona, vodilna ekipa španske la lige po sedmih odigranih krogih je bila Girona, ki je nanizala šest zaporednih zmag in je imela točko več od Reala in dve od Barcelone. Prvenstvo se z osmim krogom nadaljuje ta konec tedna, Barca je tekmo odigrala že v petek zvečer in z 1:0 premagala Sevillo. Avtogol je dal Sergio Ramos. Real Madrid in Girona danes igrata med sabo.

Osmi krog la lige sta v petek odprli Barcelona in Sevilla. Xavi in njegovi varovanci so imeli pred tekmo pet zmag in dva remija, Sevilla pa je zaostajala že 10 točk. Sredi tedna je Barcelona remizirala z Mallorco (2:2), točko je s prvim golom na uradni tekmi rešil Fermin Lopez. Točka za Xavija ni bila dovolj in zato je proti Sevilli pričakoval več.

Barcelona je bila bolj podjetna (18 strelov proti golu, pet v okvir vrat), a je edini gol dosegla Sevilla. Je pa bil to avtogol in to dolgoletnega člana Reala Madrida Sergia Ramosa. Padel je v 76. minuti in odločil tekmo. Barcelona je tako s šesto zmago na osmih tekmah vsaj začasno prevzela vodstvo na prvenstveni lestvici.

Girona brez poraza, pravi test bo Real Madrid

Girona ima šest zaporednih zmag. Foto: Reuters Še bolj zanimivo bo v soboto ob 18.30, ko bo presenečenje začetka sezona Girona doma gostila Real Madrid. Mali katalonski klub, ki je bil ustanovljen leta 1930, je lansko prvenstvo končal na 10. mestu, v novi sezoni pa sploh še ni izgubil (šest zmag in remi). Šest zmag zapored je rekord kluba. Girona se je lani vrnila v prvo špansko ligo, Real je tako nazadnje premagala pred štirimi leti in pol.

Edini Slovenec v la ligi kapetan reprezentance Jan Oblak v nedeljo z Atleticom Madridom, ki je na petem mestu, gosti devetouvrščeni Cadiz.

