Vse v znamenju nenavadnega el clasica, Oblak še edini neporažen

V današnjem uvodnem dejanju 7. kroga la lige se bosta za točke pomerila Elche in Valencia, sobota pa se bo začela z nevsakdanjim el clasicom, kjer se bosta na praznem Camp Nouu udarila večna tekmeca Barcelona in Real Madrid. Branilec naslova je nanizal dva poraza, tako da bi lahko nov neuspeh v Kataloniji poskrbel še za večje pretrese. Oblakov Atletico bo po visokem porazu v Münchnu (0:4) skušal niz neporaženosti v domačem prvenstvu nadaljevati proti Betisu.

Ko se v Španiji navadno merita Barcelona in Real Madrid, zasedata na lestvici mesta blizu vrha. Tokrat je drugače. Beli baletniki so tretji, Katalonci pa šele deveti, a je treba dodati, da so podobno kot Atletico in Sevilla zaradi daljšega počitka po evropskih obveznostih v prejšnji sezoni odigrali šele štiri tekme. Izbranci Ronalda Koemana so osvojili le sedem točk, a jim je visoka torkova zmaga nad Blažičevim Ferencvarošem (5:1) popravila vzdušje. Poleg Lionela Messija sta izstopala mlada dragulja Ansu Fati in Pedri, ki bi lahko povzročila obrambi Reala ogromno težav.

Navijači kraljevega kluba stiskajo pesti, da bi do sobote popolnoma okreval Sergio Ramos in se vrnil na igrišče. Real je brez kapetana v sredo doživel sramoten domači poraz proti ''drugi'' ekipi Šahtarja v ligi prvakov (2:3), trener Zinedine Zidane pa kljub temu še vedno verjame, da bo klub hitro našel izhod iz krize.

Atletico ostaja edini klub, ki v tej sezoni v španskem prvenstvu še ni utrpel poraza. Jan Oblak je prejel le en zadetek, v soboto bo gostil Betis iz Seville.

Špansko prvenstvo, 7. krog: Petek, 23. oktober:

21.00 Elche – Valencia Sobota, 24. oktober:

16.00 Barcelona – Real Madrid

18.30 Osasuna – Athletic Bilbao

18.30 Sevilla – Eibar

21.00 Atletico Madrid – Betis Nedelja, 25. oktober:

14.00 Valladolid – Alaves

16.00 Cadiz – Villarreal

18.30 Getafe – Granada

21.00 Real Sociedad – Huesca Ponedeljek, 26. oktober:

21.00 Levante – Celta Vigo