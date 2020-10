Oblak v klavrnem večeru za Atletico izboljšal dva rekorda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po uvodnem krogu nove sezone lige prvakov se je število slovenskih nogometašev, ki so nastopili v najmočnejšem tekmovanju, po zaslugi Mihe Blažiča povzpelo na 48. Jan Oblak je z nastopom v Münchnu (0:4), njegovim že 51. v ligi prvakov, zakorakal v rekordno sedmo zaporedno sezono v ligi prvakov in pri 27 letih postavil nov mejnik v zgodovini slovenskega nogometa.

V ligi prvakov, ki razvaja nogometne navdušence od leta 1992, je nastopilo že 48 Slovencev. Zadnji, ki se je pridružil seznamu, je Miha Blažič. Standardni reprezentant ni obrambni steber le Kekove zasedbe, ampak tudi madžarskega prvaka Ferencvaroša, ki je v torek zaigral prvič v ligi prvakov po 25 letih. Gostoval je pri favorizirani Barceloni in izgubil z 1:5.

Primorec je od bližje spoznaval mojstrstva zvezdnikov katalonskega kluba, med katerimi ni izstopal le opevani kapetan Lionel Messi, ampak tudi 17-letna bisera Ansu Fati in Pedri, z nastopom pa se je vpisal na iz leta v leto bolj zajeten seznam slovenskih udeležencev prestižnega tekmovanja.

Največ nastopov v ligi prvakov: 51 – Jan Oblak

37 - Zlatko Zahović

25 – Kevin Kampl

16 - Petar Stojanović

13 - Samir Handanović

12 – Damjan Bohar, Jasmin Handanović

11 – Mitja Viler

10 – Aleksander Rajčević

9 – Valter Birsa, Nastja Čeh

8 – Dare Vršič

7 – Marko Šuler

…

Po Oblaku Zahovića prehitel še Kampl

Kevin Kampl je v torek pomagal rdečim bikom do zmage nad turškim prvakom Istanbulom B. Foto: Guliver/Getty Images V tej sezoni nastopa v ligi prvakov šest Slovencev. Nekateri izmed njih so v zadnjih sezonah redni udeleženci tekmovanja. Jan Oblak tako v ligi prvakov nastopa že sedmo sezono zapored, s čimer je popravil (svoj) državni rekord.

Skupaj je v ligi prvakov zbral že 51 nastopov, z naskokom največ med Slovenci. Prednost pred zasledovalci se bo v prihodnjih tednih, če bo zdravje dopuščalo, še povečala, saj je na drugem mestu s 37 nastopi že davno ''upokojeni'' Zlatko Zahović.

Na lestvici slovenskih nogometašev, ki so v ligi prvakov zbrali največ sezon, se je na samostojno drugo mesto prebil Kevin Kampl. Zvezni igralec RB Leipzig, ki je bil v prejšnji sezoni v četrtfinalu usoden za Oblakov Atletico, igra že šesto sezono v ligi prvakov, eno več od Zahovića.

Največ sezon v ligi prvakov: 7 – Jan Oblak

6 – Kevin Kampl

5 – Zlatko Zahović

3 – Samir Handanović, Petar Stojanović

…

Handanović do konca leta pred Stojanovićem?

Samir Handanović je v sredo v napetem srečanju remiziral z Borussio iz Mönchengladbacha. Foto: Getty Images Na obeh lestvicah je vedno bližje vrhu Samir Handanović. Izkušeni Ljubljančan, ki v klubski karieri še vedno čaka na prvo lovoriko (poleti je izgubil v finalu evropske lige proti Sevilli), igra v ligi prvakov že tretjo sezono zapored. Z Interjem naskakuje prvo napredovanje v izločilni del. V najmočnejšem tekmovanju je zbral 13 nastopov. Če bo branil redno do konca skupinskega dela, bo še letos prehitel Petra Stojanovića, ki letos z Dinamom nastopa ''le'' v skupinskem delu evropske lige.

Svojo drugo sezono v ligi prvakov izkušata Josip Iličić in Benjamin Verbič. Kranjčan se je pri visoki zmagi Atalante na Danskem v sredo izkazal s podajo za zadnji gol, Vojničan pa se je vpisal v klub Slovencev, ki so čare lige prvakov izkusili v dresih različnih klubov. Po Köbenhavnu namreč himno ligo prvakov posluša še s kijevskim Dinamom.

Poleg Verbiča so vsaj za dva različna kluba v ligi prvakov igrali le še Valter Birsa (Auxerre, Milan), Kevin Kampl (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig), Petar Stojanović (Maribor, Dinamo Zagreb) in Zlatko Zahović (Porto, Olympiakos in Valencia).

Vsi Slovenci, ki so igrali v ligi prvakov (po abecednem vrstnem redu):