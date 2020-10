Predsednik španske lige o krutih posledicah koronavirusa in el clasicu

V soboto se bosta v Barceloni na največjem nogometnem stadionu na svetu Camp Nouu, kjer pa bo večina od 99.000 sedežev ostalo praznih, na el clasicu pomerila španska velikana Barcelona in Real Madrid. "Clasico je še vedno clasico," je ob tem dejal predsednik španske lige Javier Tebas: "Še vedno je to najpomembnejša tekma na svetu."

"Za ligo gre le še za eno v nizu tekem, glede na svojo tekmovalno naravo in mednarodno privlačnost dveh največjih klubov na svetu pa gre brez dvoma za najpomembnejšo tekmo, kar jih obstaja," je še dejal Javier Tebas.

V športnem smislu bi težko našli bolj dramatičen dogodek tako dramatično zmanjšan, kar je jasen prikaz, kakšne so posledice koronavirusne pandemije tudi na svet športa.

"Vsaka nogometna tekma brez navijačev resda izgubi enega od temeljnih delov tekme," je menil Tebas v ekskluzivnem pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP.

Zaradi koronavirusa ob 600 milijonov evrov

Beli baletniki iz Madrida branijo španski naslov, v Barcelono pa potujejo s slabo popotnico, saj so izgubili zadnje dve tekmi (v la ligi in ligi prvakov). Foto: Reuters "Vendar smo zdaj videli že več kot 300 tekem brez navijačev in smo se lahko na lastne oči prepričali, da nogometaši še vseeno na igrišču priredijo spektakel. To dokazujejo tudi televizijske številke. Ljudje še vedno spremljajo nogomet."

La liga ponavadi ocenjuje, da si clasico ogleda okoli 650 milijonov ljudi po vsem svetu in optimistične številke napoveduje tudi za ta konec tedna, saj je koronavirusna pandemije marsikje zaustavila druge športne prireditve.

"Le gledalce na stadionu bomo res močno pogrešali," pravi Tebas in dodaja, da si je minuli vikend prvič po marcu in koronavirusni prekinitvi omejeno število gledalcev lahko ogledalo nekatere nižjeligaške nogometne tekme v Španiji.

Na čase, ko so bile na dvobojih med Barcelono in Realom polne tribune, bo potrebno še malce počakati. Foto: Reuters

"A za prvo in drugo ligo je vrnitev gledalcev na stadione le malo verjetna, dokler ne bodo iznašli cepiva," je prepričan šef španskega prvenstva, ki je minulo sezono zaradi koronavirusa izgubilo neverjetnih 600 milijonov evrov.

Tebas ocenjuje, da če se bo letošnja sezona prav tako končala brez gledalcev, bo španska la liga izgubila še dodatno milijardo evrov. "A naša prioriteta vseeno ostaja, da se tekmovanje nadaljuje," je poudaril Tebas.