Benzema odločil derbi v Sevilli, Real Barceloni pobegnil na +4

Real Madrid, ki je med tednom doživel hud poraz v ligi prvakov proti PSG (0:3), je na bledo predstavo v Parizu vsaj malce pozabil po zmagi na nedeljskem derbiju 5. kroga španskega prvenstva v Sevilli, kjer je z golom Karima Benzemaja zmagal z 1:0. S tem je Barceloni, ki si je v soboto privoščila velik spodrsljaj in izgubila z novinko Granado z 0:2, pobegnil za štiri točke. Na vrhu lestvice je Athletic Bilbao.

Atletico je v soboto doma remiziral s Celto z 0:0. Za Škofjeločana Jana Oblaka je bil to že 214. nastop v dresu Atletica, s tem pa se je na večni lestvici vratarjev Los Colchoneros prebil na četrto mesto. Prehitel je Miguela Reino (213), pred njim pa so zdaj le še Edgardo Madinabeytia (236), Jose Francisco Molina (248) in Abel Resino (303).

Špansko prvenstvo, 5. krog:

Lestvica: