Oblak na lovu za drugim mestom, Barcelona in Real prvič po spodrsljajih

V španskem nogometnem prvenstvu se je v prejšnjem krogu zgodila nekaj precej nepričakovanega, saj sta brez točk ostala tako vodilna Barcelona kot drugi Real Madrid. Ekipi tako na prvem in drugem mestu pred začetkom 32. kroga še naprej loči enajst točk, tretji Atletico Madrid z Janom Oblakom na tretjem mestu za vodilno katalonsko ekipo zaostaja 12 točk in bi se v primeru novega spodrsljaja belega baleta in nedeljske zmage nad Valladolidom povzel na drugo mesto.