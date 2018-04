V živo: Messi spet čara, nov izjemen zadetek s prostega strela #video

Špansko prvenstvo 31. krog

V 31. krogu španskega prvenstva bo vse v znamenju mestnega derbija med Realom in Atleticom. Jan Oblak in druščina imajo pred belim baletom štiri točke prednosti, v primeru zmage bi mu ušli že za skoraj neulovljivih sedem točk. Če zmaga Real, ki ima v svojih vrstah vročega Cristiana Ronalda, bi se prednost stopila le na eno točko. Vodilna Barcelona, ki je daleč pred vsemi, na Camp Nouu gosti Leganes.

Katalonci so proti palčku Leganesu začeli počasi in brez pretiranega naprezanja. Vseeno so povedli v 27. minuti, ko je nov zadetek s prostega strela zadel Lionel Messi. Argentinec je pet minut kasneje zabil še enkrat in že odločil srečanje. Messi je v tej sezoni La Lige dosegel že 28 zadetkov, tri več kot celotna ekipa Leganesa.

Lep zadetek Messija s prostega strela:

Poleg tekme v Barceloni je bilo v soboto vroče še na treh tekmah. Celta je kar s 4:0 premagala udeleženca četrtfinala lige prvakov, Sevillo, Betis je preskočil Eibar, Alaves pa Getafe.

V petek se bosta v La Coruni udarili najslabši moštvi v ligi. Deportivo je s 3:2 premagal že odpisano Malago.