Nepremagljivi Jan Oblak paral živce Deportivu, Atleticu tri točke

Špansko prvenstvo, 30. krog

Slovenski vratar Jan Oblak in soigralci Atletica so v 30. krogu španskega prvenstva z 1:0 premagali eno najskromnejših ekip lige, ki se je izkazala za izjemno trdoživega in nevarnega tekmeca, a se je Oblak kar nekajkrat izkazal in bil vselej na mestu. Škofjeločan, ki je dres madridskega kluba oblekel 150-ič v vseh tekmovanjih, je še 86. ohranil mrežo nedotaknjeno. Zadetek za zmago je v 34. minuti iz 11-metrovke dosegel Kevin Gameiro.