Barcelona po zdrsu Atletica ušla na +11, Ronaldo vroč kot žerjavica

Špansko prvenstvo 29. krog

V 29. krogu španskega prvenstva večjega derbija ni bilo. Vsaj na papirju pa je pri osvajanju novih točk najtežje delo čakalo Atletico Jana Oblaka. In res je bilo tako. Madridčani so se opekli na gostovanju pri Villarrealu in vodilni Barceloni dovolili, da jim pobegne že za 11 točk!