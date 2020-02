V živo: Real silovito pritisnil in zdaj vodi proti Celti

Na zadnji nedeljski tekmi 24. kroga španskega prvenstva Real Madrid gosti Celto in poskuša prednost pred Barcelono zvišati na tri točke. Sevilla in Espanyol sta remizirala z 2:2, Leganes in Betis sta se razšla brez gola in zmagovalca.

Čeprav je običaj, da se spored v Španiji začne z ne preveč atraktivno tekmo, je bilo tokrat povsem drugače. Na sloviti Mestalli, kjer se je nedolgo nazaj opekla Barcelona, je Valencia v petek gostila Atletico Jana Oblaka, moštvi pa sta si po hudi bitki razdelili točke.

V soboto je druga Barcelona na Camp Nouu z 2:1 premagala Getafe in se po točkah izenačila z vodilnim Realom iz Madrida. Ta se meri s Celto iz Viga. Domači so šok doživeli v sedmi minuti, ko je Celto v vodstvo popeljal Rus Fedor Smolov, v drugem polčasu pa močno pritisnili in v 52. minuti po zadetku Tonija Kroosa prišli do izenačenja. V 64. minuti je z bele točke zadel še Sergio Ramos in navijači domačih so si oddahnili.

Špansko prvenstvo, 24. krog:

Lestvica: