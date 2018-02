Barcelona le remizirala, Jan Oblak ji zdaj z Atleticom že počasi diha za ovratnik

Špansko prvenstvo, 23. krog

Vodilna in še vedno neporažena Barcelona je v 23. krogu španskega prvenstva v nedeljo doma brez zadetkov remizirala z Getafejem, kar pomeni, da se ji je drugouvrščeni Atletico Madrid, ki je s pomočjo Jana Oblaka v soboto v gosteh odpravil zadnjeuvrščeno Malago (1:0), približal na šest točk zaostanka. Beli baletniki so se na krilih trikratnega strelca Cristiana Ronalda znesli nad gosti iz Baskije.

Madridski Atletico si je zmago proti Malagi, ki ji v tej sezoni ne gre prav nič po načrtih, tako da je prvi kandidat za izpad v drugo špansko ligo, zagotovil že v uvodni minuti. Rdeče-bele je povedel v vodstvo Francoz Antoine Griezmann. Med strelce se je vpisal že po 40 sekundah, zadetek pa posvetil 14-letnemu navijaču Atletica Nachu Barberi, ki mu je prejšnji teden med nogometno tekmo, ko je igral v dresu Alzire, odpovedalo srce. Najboljši igralec EP 2016 je po hitrem golu stekel do klopi in vzel vnaprej pripravljen dres Atletica z napisom imena in priimka tragično preminulega mladega nogometaša. Griezmann je na zadnjih petih tekmah ujel strelsko formo. Dosegel je štiri zadetke.

Griezmann dedicó su gol ante el Málaga a Nacho Barberá, cadete del UD Alzira que falleció el pasado fin de semana. Enorme gesto 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/WwIP0Ltjjn — David De las Heras (@David_Heras) February 10, 2018

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki je v tej sezoni prejel le devet zadetkov in se spogleduje že s tretjo vratarsko nagrado zamora, je za Simeonejevo četo branil vso tekmo. Ubranil je tri strele in pomagal soigralcem do nove zmage, s katero so se približali vodilni Barceloni na šest točk zaostanka.

No es moya. Es san jan oblak 👑 el rey pic.twitter.com/eaBqbhXKp8 — oblakina 26 (@cglg84) February 10, 2018

Najbolj se je izkazal na začetku drugega polčasa, ko je na Romaledi mojstrsko ubranil prosti strel, ki ga je proti njegovim vratom sprožil Roberto Rosales. V tej sezoni španskega prvenstva je nedotaknjeno mrežo zadržal že na 15 tekmah!

🔥 Jan Oblak in #LaLigaSantander 17/18 🔥



Played: 23

Clean Sheets: 15

Conceded: 9



He's only conceded more than one goal in a game v Girona on the opening day of the season! ✋ pic.twitter.com/u1fTMTkuo6 — LaLiga (@LaLigaEN) February 10, 2018

Že v petek sta se Athletic Bilbao in Las Palmas razšla brez zadetka in zmagovalca (0:0), v uvodnem sobotnem srečanju pa je Alaves v gosteh presenetil Villarreal in ga premagal z 2:1.

Španski prvak Real Madrid je v zadnji tekmi pred sredinim evropskim izpitom, ko bo v prvi tekmi osmine finala lige prvakov gostil francoski PSG, navdušil navijače in napolnil mrežo Real Sociedadu (5:2). Prvi polčas je dobil kar s 4:0, Portugalec Cristiano Ronaldo pa je s tremi zadetki dokazal, da se pred težko pričakovanim spopadom z Neymarjevimi Parižani dviga v formi. To je bil njegov prvi hat-trick v tej sezoni v domačem prvenstvu. V tej sezoni je v španskem prvenstvu skupno dosegel 11 zadetkov in se po dolgem času znašel na seznamu petih najboljših strelcev la lige.

Lestvica: Barcelona 23 tekem – 59 točk Atletico Madrid 23 – 52 Valencia 22 - 40 Real Madrid 21 - 39 Villarreal 23 - 37 Sevilla 23 - 36 Eibar 23 - 35 Celta 22 - 31 Girona 23 - 31 Betis 22 - 30 Getafe 23 - 30 Leganes 22 - 29 Athletic Bilbao 23 - 28 Real Sociedad 22 - 26 Espanyol 22 - 25 Alaves 23 - 25 Levante 22 - 20 Las Palmas 23 - 18 Deportivo 22 - 17 Malaga 23 - 13